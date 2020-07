Het reproductiegetal ligt op 1,5, in Antwerpen zelfs op 1,89. We zijn corona-moe, laks en minder voorzichtig. De finesse wat nog net wel mag, en wat net niet, is zoek. Als het ene weer mag, mag het andere vergelijkbare toch ook?! Het besef dat het niet gaat om wat we doen, maar hoeveel contactmomenten er zijn, ontbreekt. Tweederde van de bevolking heeft niet de intentie zich bij klachten te laten testen. IC-verpleegkundigen voelen zich niet meer gehoord.

Terwijl in België brandhaarden zijn en zeer stevige uitspraken worden gedaan, is het reisadvies voor België ongenuanceerd volledig geel. Van de Nederlandse vakantieganger wordt verwacht zich goed te informeren, voorzichtig te zijn, maar hier ontbreekt cruciale informatie. Dat geeft een vals gevoel van veiligheid, waardoor in onwetend, ongewenste risico's worden genomen.

De Verenigde Staten heeft de hele maand juli een stijgend aantal coronadoden. Nieuwe beperkingen zijn medisch nodig, politiek lastig. Trump schrapte een campagnerally in Florida, hij maakt volgens de peilingen en de wedkantoren een serieuze kans de verkiezingen te winnen. Donald maakte zichzelf onsterfelijk belachelijk met een Montreal test (PDF). Biden is voor velen geen alternatief.

Het Europees Parlement stemde donderdag 750 miljard aan kasstroom naar het zuiden en oosten weg. Het was niet genoeg, te veel had het symbolische, maar tijdelijke etiketje “lening” en te veel voorwaarden. Terwijl er nog geprutteld wordt hoe de eerste golf te betalen, start de tweede. De ruzie of het leningen of giften zijn, bepaalt louter wat we straks moeten kwijtschelden. Een non-discussie.

Wat niet in dit zoveelste noodfonds betaald wordt, wordt betaald in haar opvolger. Dat gegeven maakt de discussie over de hoogte van het bedrag even zinloos. Het wordt pas enigszins interessant bij de hervormingen, die we niet kunnen afdwingen. De noodrem bleek een boterzachte pauzeknop , zoals we eerder zagen met maximaal 3% BBP begrotingstekort en maximaal 60% BBP staatsschuld.

Het lukt al niet die afspraken af te dwingen bij lidstaten, wat pijnlijk tot uiting kwam toen de banken landen zoals Griekenland niet meer geloofden, de geldkraan dichtdraaide en er vervolgens honderden miljarden nodig waren voor een eilandengroepje die twee procent van de EU economie vormde. Nu wordt het spelletje op grotere schaal gespeeld, komt er een nulletje bij.

De uitwisseling van ideeën en oplossingen zou bij samenwerking centraal moeten staan. Door het politieke geweld dat nodig is überhaupt aderlatingen en hervormingen af te dwingen, blijft er geen publieke discussie over welke wetswijzigingen de juiste zijn. De Troika heeft tien jaar de scepter mogen zwaaien in Griekenland, het is helaas geen succesverhaal.

Het grootste probleem van de EU is niet eens dat de juiste ideeën ontbreken. Het zit nog een laag dieper. Zelfs als er een politiek compromis is, wordt die niet nageleefd. Nog voordat we kunnen filosoferen hoe we de zwakkere economieën aan de rand van de EU kunnen reanimeren, zullen we eerst een virus moeten bedwingen.

Anders zal de ene golf na de andere golf de grenzeloze EU doorkruisen en slopen. Ook Nederland kan niet bij iedere nieuwe coronagolf haar staatsschuld met een kwart verhogen door te strooien met uitkeringen, belastingvakanties en gedeeltelijke sluitingen. Voor de zwakkere broeders zijn de problemen nog veel groter.

Mediterrane landen kunnen het niet betalen een toeristisch seizoen over te slaan. De Griekse economie bestaat voor 18% uit toerisme en 3,3% uit jaarlijkse Europese giften. Om dezelfde redenen zijn de stranden van Turkije, Italië en Spanje nog open. The show must go on. Na skivakanties en carnaval werd Brabant door corona gebroken, met zonvakanties kan dat landelijk.

Waarom zit er in het eerste coronanoodfonds geen toerismeclausule om herhaling van zetten te voorkomen?! Bevangen door een paneuropese discours wie wiens oude wonden moet likken, vergeet men dat de steekpartij nog in volle gang is. Er is vandaag een koerswijziging nodig, anders worden we gekeerd door de muur.

Nu pas discussie over mondkapjes, terwijl het RIVM al in 2008 al het nut van zelfs een theedoek aantoonde, en er 3 april 2020 al een videofragment op dit blog stond die visueel aantoont welk nut een bouwvakkersmondkapje al heeft. Dat politici op zoiets simpels en bekends nogmaals advies vragen aan het OMT is pijnlijke vertraging. Daar had al maanden op geacteerd moeten zijn.

Hoe sneller we reageren, hoe minder reactie nodig is. Deze powerrant van dokter Mike Ryan is daar het meest duidelijk over. We moeten uitzoeken welke maatregelen de minste impact hebben op onze levenswijze, het reproductiegeval onder de 1 brengen en betaalbaar zijn. Tussen twee coronagolven in is er geen politiek momentum voor de beste en goedkoopste oplossingen.

Terwijl we van de zon liggen te genieten, komt de hoofdpijn vanzelf.