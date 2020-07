Pizzadozen? In de bruine bak. Chipszakjes? In de bruine bak. Bierblikjes? In de bruine bak. Melkpakken? In de bruine bak. Brieven van de Belastingdienst? In de bruine bak. Vaderdagcadeaus van uw kinderen? In de bruine bak. Planten die 10 jaar hadden kunnen overleven als u er goed voor had gezorgd? In de bruine bak. Verkiezingsflyers waarop u 1000 euro wordt beloofd? In de bruine bak. Onderbroeken met een onbestemd verkleurde binnenkant? In de bruine bak. Ernstig mishandelde printers? In de bruine bak. Volle condoompies met een knoop erin? In de bruine bak. Superhandige kneedgom die eigenlijk helemaal niet handig is? In de bruine bak. Gebruikte mondkapjes? In de bruine bak. Niet gebruikte mondkapjes die toch een beetje gek ruiken? In de bruine bak. Decoratieve kussens? In de bruine bak. Petflessen die als asbak zijn gebruikt? In de bruine bak. Levens die groots en meeslepend beloofden te worden maar eindigden in tripjes naar de milieustraat en inspiratiemiddagen bij de keukenspecialist? In de bruine bak. ALLES IN DE BRUINE BAK. HEERLIJK.