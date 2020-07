:

Oversterfte is helemaal niet hoger dan bij de zwaarste griepgolf in decennia. Hoe kom je er in godsnaam bij. Gedurende twee weken was de piek alleen wat hoger, maar de oversterfte duurde veel minder lang dan bij andere griepgolven. Over het hele jaar tot nu toe gezien is er in het geheel geen hogere oversterfte.

**Niks doen mag je de huidige 10.000 overstefte dus met factor 10 a 20 vermenigvuldigen.** Dit is werkelijk waar een totaal bespottelijke uitspraak. Het hele idee dat die maatregelen ook maar enig effect hebben gehad is totaal absurd. Is 0,0 bewijs voor. In tegendeel, landen zonder lockdowns en maatregelen doen het in het geheel niet slechter.