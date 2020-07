Ik woon nu ~ 2.5 jaar in Portugal, regio Lissabon. De werkeloosheid is hier vertiefd. Gemiddeld (minimum) salaris a 500 in de maand. Zelfs vuilnismannen die 'snachts werken krijgen redelijk goed betaald confirm portugese lonen, a 800 tot 1200 per maand. Mn vriendin werkte voorheen bij een kinderdagverblijf, kinderen die mentaal en geestelijk niet helemaal in orde zijn. Salaris? 500 euro voor 40 uur in de week...

toen ze op een dag thuis kwam compleet over de rooie over wat ze had meegemaakt (een collega die de kinderen met een mat op de blote reet sloeg in toilet en daar melding van maakte / niet serieus genomen werd) zei ik stop maar. Ik zorg wel voor je.

Als internet ondernemer hier heb ik het wel stukken beter voor elkaar.