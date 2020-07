Is in Ghana glazenwasser eigenlijk een beroep waarmee je je kost kan verdienen?

En hoe zit het daar met het beroep woord kunstenaar?

En activist? Heb je een beetje vrijheid qua mening?

en.m.wikipedia.org/wiki/Discriminatio...

Discrimination in Ghana is widespread against the disabled. Few educational institutions accept disabled students or make provision for such students including those with mild cases, for example students who cannot climb stairs. Government building and worship centers are mostly built also lacking that same capability.[6][7] Adults with mental illness may be put in prayer camps. In some communities infants who show signs of deformity are put to death for fear of infecting everyone else in their family with a perceived bad luck.

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ghana...

Tijd om wat subsidie in te trekken?