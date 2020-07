Ramen lappen, het is een kunstvorm zonder woorden. En dat had Barry zich iets beter moeten bedenken, voordat hij woorden gebruikte om foto's van het huis van Akwasi (ook niet heel handig met woorden - red.) te beschrijven op Facebook. Weten we zeker dat het Akwasi's woning wel is? Jazeker, want die deelt de foto's uit een privégroep op zijn eigen Insta, met de beschrijving "ik wil graag dat je dit ziet. mijn gloednieuwe koopwoning die binnenkort opgeleverd moet worden is met foto’s in een prive facebookgroep verschenen dankzij ene Barry". En dat ook nog eens terwijl Akwasi liever aan de Herengracht was gaan wonen!

Dat Akwasi niet alleen een nieuw huis, maar een heel rijtje vastgoed in Weesp bezit, was overigens al langer bekend. Hij rijdt ook in een gratis auto. De vraag of zijn adelijke afkomst van Ghanese slavendrijvers daar iets mee van doen heeft, of dat je in Dit Land gewoon alle kansen kunt pakken ongeacht je huidskleur, afkomst of familiegeschiedenis, daar kun je de vinger niet op leggen. Of hij naast al die vastgoed- en vervoersprivileges ook witte wijn en pizza consumeert, kunnen we straks vast ook niet meer zien. Want die glazenwasser, die hoeft de ramen van Akwasi er niet nog een keer bij te lappen: hij is "op non-actief gezet". En dan hier nog een flauw grapje over witwassen.