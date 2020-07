Volgens mij redeneer je andersom. Vrouwen kregen eeuwen lang babies op jongere leeftijd. 18 jaar, net getrouwd. De samenleving is sinds de jaren 60 alleen maar aan het aftakelen, samen met de pil en het op latere leeftijd beginnen aan kinderen. Ik zie een korrelatie, maar nog geen causaal verband. En iemand die omhoog geschoten van zeer laag niveau is om zo zwartwit te redeneren. It is all in the eye of the beholder, platgeslagen tokkie ;).