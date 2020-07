Dat ze het lef hebben om over watertekort te praten in Nederland of all places. We verzuipen zowat, we moeten innoveren als geen ander land ter wereld om het water tegen te houden. En dan durven waterbedrijven met droge ogen (haha) te beweren dat we water tekort hebben!???!



Het echte probleem is dat al die bedrijven al jaren geen cent investeren in hun producten en dus niet bezig zijn geweest met waterzuiveringsinstallaties te bouwen door het land. Makkelijk geld verdienen zonder een poot uit te steken is wat ze hebben gedaan.