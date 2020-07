Eerst kwamen ze voor etcetera etcetera. We hebben natuurlijk net als James zelf geen idee wat de daadwerkelijke reden is, of het mogelijk een technisch foutje is dat binnenkort teruggedraaid wordt, of dat het Twitter-algoritme van slag raakte door een ongebruikelijke hoeveelheid nieuwe volgers nadat zijn podcast bij Joe Rogan meer dan twee miljoen keer bekeken werd. Maar goed, er zijn van die dagen dat we ons overgeven aan speculaties te kwader trouw, dus vandaag VINDEN WE dat Twitter een liquidatie uitvoerde op een man die TE GEVAARLIJK werd, en bovendien een boek (Cynical Theories) heeft dat in de voorverkoop al in de Amazon top 100 stond. Dit is James' back-up account: @NewDiscourses, onderstaand een communique van hem naar de mensen.

Instant Update: James is TERUG.