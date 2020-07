James Lindsay, dat is een van die drie onheilige makkers die de sociale wetenschap een loer draaiden met nepstudies over het effect van hondenverkachting in parkjes op queer performativity, en woorden uit alinea's van Mein Kampf vervingen door intersectionele buzzwords en die vervolgens in publicaties van statuur afgedrukt kregen. Hij zat ook aan de befaamde tafel in dat bindende Evergreen-drieluik (hier onderaan) en schreef dit bijzonder handige naslagwerk over de (filosofische) achtergrond van de huidige rassendebat genaamd The Diversity Delusion. Ook erg fijn te volgen op Twitter trouwens, die @James, maar eerst hebben we het over olifanten.