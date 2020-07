Het is geen discriminatie of racisme als je kritiek hebt op de uitwassen van de islam.

Het is geen discriminatie of racisme als je kritiek hebt op de zware oververtegenwoordiging van immigranten in de criminaliteitscijfers.

Het is geen discriminatie of racisme als je kritiek hebt op de overheden van emigratielanden die hun onderdanen wel laten emigreren maar niet hun nationaliteit laten vervallen om zodoende invloed te kunnen uitoefenen op de emigranten en het immigratieland.

Het is geen discriminatie of racisme als je woorden als blank of neger gebruikt, het zijn afleidingen uit het Latijn en ze staan voor wit en zwart, app is niet hetzelfde als aap en masterbedroom heeft niets te maken met superioriteitsgevoelens. Mensen die het als verkeerd woordgebruik zien, moeten bij zichzelf nagaan of hun gedachtepatronen niet voortkomen uit projectie en dat ze zelf misschien in hun hoofd vechten tegen racistische overtuigingen. Immers, niets is vernederender voor een neger als hij ‘vanwege ‘inclusiviteit’, ‘positieve discriminatie’ etc. een extra glimlach of aai over zijn bolletje krijgt van ‘superieure’ mensen als Van Nieuwkerk, Halsema of andere linkse wereldverbeteraars. Door zich zo op te stellen zenden ze namelijk de boodschap uit dat de mens met een kleurtje ‘zielig’ is of ‘net een beetje hulp nodig heeft’ om te kunnen groeien. Het alleen uitnodigen van bands met veel gekleurde mensen, suggereert ook dat de presentator ze een handje moet helpen omdat ze het anders niet gaan halen om bekend te worden. Het ‘overdreven aandachtig’ luisteren naar mensen van kleur wordt gedaan om achteraf vooral maar niet te kunnen worden beschuldigd van racisme maar is wel erg discriminerend. Kritiekloosheid hoort daar ook bij. De effecten zijn verschrikkelijk: crimineel gedrag wordt aangemoedigd want kritiek krijgt de dader toch niet. De dader mag niet worden gefouilleerd vanwege etnisch profileren etc. en kan enorm misbruik maken van dit vreemde privilege dat feitelijk ook zeer discriminerend uitwerkt: hele bevolkingsgroepen worden op een aparte manier behandeld en ‘apartheid’ is racisme.

Maar er speelt nog meer:

De verwevenheid tussen onderwereld en ‘bovenwereld’ is onvoorstelbaar, net als de macht die drugsbaronnen hebben vanwege hun miljarden. Burgemeesters die zich verzetten tegen drugscriminaliteit worden bedreigd en moeten onderduiken. Vele anderen kiezen daarom voor wegkijkgedrag, zitten hun periode uit en genieten van een topsalaris. Naderhand volgt een fantastisch pensioen voor alleen maar het voorzitten van de raad. Zinvolle daden tegen criminaliteit en overlast zijn nooit uitgevoerd en passen in het politiek correcte denken. Zo moet het dus: wegkijken, mensen met een kleurtje een extra aai over de bol geven om correct over te komen, schietpartijen bagatelliseren (het heeft niets met afkomst te maken) en toezien hoe een heel land afglijdt en straten steeds onveiliger worden.

Om Nederland te kunnen beschrijven hoe het er over enkele decennia uitziet t.o.v. 2020 kan prima zonder het CPB worden gedaan: (Aantal misdaden in 2020) ^1+((Aantal inw. over enkele decennia-17 milj):17 milj)*toenamefactor t.g.v. wegkijken en bagatelliseren waardoor criminaliteit loont.

Bij 200 moorden per jaar nu, zullen dat er bij 20 miljoen inwoners, ervan uitgaande dat de toename volledig door immigratie komt, 500 zijn. Indien immigranten ook nog eens voor Nederland kiezen vanwege de geringe pakkans, ligt dat aantal veel hoger. Bij 10.000 geweldsincidenten zie je een stijging tot 51.000. Wegkijken bij incidenten in zwembaden of op kermissen zal op den duur leiden tot het afschaffen van deze vormen van vermaak.

Een felle en keiharde strijd tegen drugshandel en andere vormen van criminaliteit is dus enorm belangrijk om Nederland leefbaar te houden, net als het alleen toelaten van hoger opgeleide mensen die wars zijn van crimineel gedrag.