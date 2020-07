: Ik heb het even opgezocht. Interview bij BNRVara

"Ik ben opgegroeid in een volksbuurt in Amsterdam-Noord en zat bij kinderen in de klas wiens ouders in de bijstand of de schuldsanering zaten. Een beetje in de, ja ik vind het altijd een stom woord, maar de ‘onderklasse’ van de samenleving.

Daar heb je je aan kunnen ontworstelen.

Mijn ouders waren allebei leraar, dus ik kreeg veel extra begeleiding thuis. Er werd echt in me geïnvesteerd. Mede daardoor ben ik terechtgekomen op de meest elitaire school van Nederland, het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam."

Niet te geloven dit...

Ze wil haar plek niet opgeven omdat ze in Amsterdam Noord is opgegroeid en een Surinaamse vader heeft en daardoor al een 'verfrissende achtergrond' heeft. Het hebben van ouders die allebei leraar zijn en het doorbrengen van je middelbare school tijd op een elitaire school tellen niet mee in deze vergelijking.

Wat dacht je van Groningers uit aardbevingsgebied waarvan de ouders allebei functioneel alfabeet waren en wilden dat je ook gewoon aan het werk ging in de fabriek. Hele familie in de bijstand. You get the idea...