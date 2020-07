Omdat die westerns niet zouden bestaan zonder zijn muziek. Zijn muziek maakten die westerns legendarisch. En de manier waarop was ongekend en vernieuwend: de effecten en dingen die hij als instrument gebruikte.... en hoe. Voor 'For a Few Dollars More' moest de gitarist de snaren vrijwel stuktokkelen, zo hard. Morricones invloed is denk ik nergens zo sterk geweest als op de western: rijd door bijv. Monument Valley en je hoort in gedachten zijn muziek.

Eens dat The Mission en Cinema Paradiso absolute muzikale meesterwerken waren. Idem voor Le Vent Le Cri, Chi Mai, The Great Silence en Le Clan des Siciliens. De grootste schande is dat hij in de vorige eeuw niet minimaal vijf Oscars heeft gewonnen. De allerbeste ooit, basta.