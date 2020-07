Amerika is echt een geweldig land. De commentator spreekt over hem als "... the greatest athlete in the world." Dit is in Amerika gewoon een serieuze sport, iets waar je als vader, echtgenoot, zoon TROTS op KUNT en MOET zijn. Waar een groot land al niet klein in kan zijn. Echt briljant. Dat is wat cultuur en beschaving is. Ik die dit niet zo snel gebeuren in Saudi-Arabië of in Iran.

Ja, jongens. Hij zag dat het goed was.