En wij ons gisteren maar afvragen hoe het toch kon dat de Belastingdienst per ongeluk 9000 dossiers heeft vernietigd. Terwijl u sliep kwam Pieter Omtzigt met een suggestie van een antwoord. Wij citeren: "Snapt u dat er argwaan is en was waarom zoveel zaken ingetrokken waren en dat het er dus alle schijn van heeft dat de Belastingdienst zeer regelmatige een eerdere afgewezen bezwaar vlak voor een zitting alsnog toekende om jurisprudentie ten nadele van de Belastingdienst te voorkomen?" Wij snappen die argwaan inmiddels wel. Want onze Belastingdienst, die is niet te vertrouwen.