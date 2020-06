Ongehoord Nederland, daar vinden wij af en toe wat van en dat is wederzijds. Maar dat hoeft niet perse af te doen aan het bovenstaande gesprek. Het gewoon even zonder stopwatch en zonder op de hoede te zijn hebben over dat nieuwe boek, wat trouwens vooral een verzameling van eerder geschreven werk is. Beetje over Spengler die de renaissance als een pseudomorfose zag, James Burnham die in 1941 in zijn boek The Managerial Revolution de macht van de ambtenaar en een EU-achtige schijndemocratie voorspelde en natuurlijk de vaker aangesneden rol van de 'rechtse media'.

Dat laatste ditmaal op 56:03. "Ik denk dat als wij niet een team bouwen (...) dat we niet sterk genoeg staan tegenover de krachten die proberen die radicale agenda te laten slagen. (...) Ik vind dat helemaal geen echokamer in de zin van, alleen maar ja-knikkers, dat is een totale karikatuur daarvan. Maar je hebt mensen nodig die elkaars rug dekken. We moeten dit met elkaar doen (...). Daarom ben ik ook zo teleurgesteld in clubs als The Post Online, GeenStijl, maar ook WNL tot op een zekere hoogte, PowNed vind ik toch ook niet serieus genoeg (...). Maar je kunt er ook voor kiezen om samen iets op te bouwen. Misschien moeten we op een gegeven moment ook wel een kunstgalerie gaan beginnen (...).

GeenStijl dekt helemaal niemands rug. Maar er liggen twee premises aan de grondslag van Baudets opvatting dat we dit wel zouden moeten doen: 1) er is een cultuurstrijd op leven en dood gaande, 2) Baudet is in Nederland de enige die deze strijd kan winnen en om die reden zouden we een team moeten vormen. Discuss.

Draadje

FvD –3