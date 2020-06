Toen wij vroeger een stuk in de kraag lagen te maffen op het strand van Lloret de Mar omdat de set van Johan Gielen in discotheek Bumpers ons weer eens te machtig was en de Mossos d'Esquadra het strand schoonveegde omdat ze helemaal geen zin hadden in die ruftende strontboeren uit Nederland, sliepen wij een dag later NIET meer op het strand. We waren namelijk báng voor die opgefokte ordeverdedigers met die wapenstokken.

Fast forward naar Nederland 2020. De Waalstrandjes bij Nijmegen - precies tegenover de plek waar vorig jaar nog op grootse wijze de democratie werd gevierd lol - zijn door de burgemeester OFFICIEEL uitgeroepen tot no-go area. "Er wordt alcohol gebruikt, veel lachgas genuttigd en er ontstaan ruzies. Tot geweldpleging aan toe. Tegen mensen van goede wil zeg ik: wees verstandig, ga voorlopig niet naar die strandjes. Zoek een andere plek op. Zeker in de avonduren", aldus burgemeester Hubert Bruls, en dan komt het: "Het is onmogelijk om bezoekers voor honderd procent te beschermen." Deze opmerking van deze ruggengraatloze druif, zijn ballen ingeleverd bij de balie en te láf om zijn eigen inwoners te beschermen tegen onopgevoed TUIG. Er is een stuk land geannexeerd door een stel schooiers en hij geeft het gewoon op. We kunnen het niet meer aan, we hebben de capaciteit niet, we weten het niet, we durven niet, we kunnen er juridisch niks mee, jullie hebben gewonnen. En we zullen het niet insinueren maar Bruls DURFT het niet eens te benoemen. Lekker wandelen in landelijk Nederland, behalve op de strandjes richting de Ooijpolder bij Nijmegen dan, want daar is de politie het geweldsmonopolie kwijt. Bruls doet NIETS & dit land is ziek.