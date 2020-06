We worden allemaal als makke schapen naar de slachtbank gebracht en dit keer niet omdat die Noord-Koreaanse pannenkoek met kernwapens loopt te zwaaien of omdat we gewoon allemaal verzuipen in een zee van collectieve zelfhaat, nee, het ONWEER DES DOODS komt u en die vreselijk oubollige Samantha naast u op de bank halen. Vanavond is het al raak in Zeeland en dat is ook een soort Nederland, en ook in de provincie Limburg kan het gaan spoken - inwoners van Helmond maak de borst maar nat! Naast het feit dat uw leven als accountant manager - hond vijver Volvo - volledig verziekt gaat worden door bliksemschichten uit de hel, uw zonnepanelen verwoest worden door een op een WOI-artilleriebarrage gelijkende MUUR van hagelstenen en dan loopt ook de kelder vol met water en ellende. "Vanavond en de komende nacht krijgt een groot deel van het land te maken met regen- en onweersbuien. De buien kunnen plaatselijk vrij zwaar zijn en vergezeld gaan van hagel (stenen tot ruim 2 centimeter doorsnee) en windstoten. Bovendien is er kans op lokaal wateroverlast vanwege veel regen in korte tijd. Het valt niet uit te sluiten dat er plaatselijk zo’n 40 mm valt." NAAR DE ZANDZAKKEN!