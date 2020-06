Wanneer zouden de CDA top-dinosaurussen tot de ontdekking komen dat hun achterban he-le-maal klaar is met massa-immigratie, omvolking en de import van achterlijke culturen? De stuiptrekkingen van Hirsch Ballin en Donner over eventuele samenwerking met het FvD en de PVV zijn exemplarisch... De top van het CDA is duidelijk los gezongen van hun kiesbasis...

Niemand in Nederland is tegen het opvangen van echte oorlogsslachtoffers etc. Maar iedereen ziet dat de asielindustrie zich volledig richt op het opnemen van pure economische en religieuze vluchtelingen (gelukzoekers zo je wilt) uit veilige landen. Daarnaast is de grootste bedreiging voor CDA's vrijgevochten christelijke achterban, het importeren van een orthodoxe islam. En hoe meer stemvolk we importeren hoe groter het aandeel in de "inclusieve maatschappij". Dat heet "omvolking" maar dat mag je niet meer zeggen van extreem-links, want dan ben je een nazi ofzoiets.

Omtzigt is een goed mens, met een duidelijk hart voor kwetsbaren (zie toeslagen affaire). Hij heeft niets van doen met extreem-rechts ofzoiets. Maar hij moet en zal stuk door extreem-links, want hij zou wel eens rake dingen kunnen gaan roepen... STEM OMTZIGT beste CDA-ers, het is misschien wel jullie laatste kans.