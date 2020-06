Toch gek dat op iedere vraag in de 2e Kamer het antwoord "meer geld" terugkomt. Dit is toch geen "geldkwestie"? Dit is verdomme een cultuur/religie/ethische kwestie. Heeft helemaal niks met geld te maken, maar met het gedogen van een achterlijke subcultuur, gedogen van Salafistische Imams, gedogen van taalachterstand, gedogen van Islamitische scholen met Salafistische lesporgramma's, etc. etc.

En het allerergste is: ze weten het allemaal die schijnheilige 2e Kamerleden en laffe ministers. Allemaal. Maar door het complete gebrek aan kloten (want dan moet ik kleur bekennen) wauwelen ze er maar een beetje omheen. Prediken over "diversiteit" en "inclusie" en hoe belangrijk ze het vinden dat er "vrouwenrechten" zijn en "onbegrijpelijk dat er zo weinig vrouwen in de top van NL zijn", "vrouwen zijn slachtoffer van de patriarchale cultuur" etc. etc.

Maar als een stel gasten met een achterlijke cultuur samenklonteren om een parallele samenleving in te richten en dan vrolijk vrouwen gaan lopen verminken, mutsen (no pun intended) ze er een beetje omheen. We geven wel wat extra geld en dan gaat het vanzelf wel weg...

Nee, Koolmees, het gaat niet vanzelf weg. Deze cultuuridioten zijn uit op dominantie van alles en iedereen. Ook weerloze vrouwen. Dus als je geld geeft om je verantwoordelijkheid af te kopen, kleeft er bloed aan je handen. Je kiest ervoor om weg te kijken. Lafaard.