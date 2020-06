Stank voor Dank - Robert Long

"Ik voel me soms zo machteloos wanneer ik televisie kijk

Terwijl ik koffie drink met soms een glas cognac

Ik zie de armoe in Seoul, de hongersnood in Bangladesh

En ook die vreselijke toestand in Irak

Ik zou die mensen willen helpen en hun noden willen stelpen

En nu weet ik wat ik doen kan, want de oplossing is kak! Ja, kak

We kunnen met een schoon geweten voortaan nog wat meer gaan eten

En dat maakt mijn plan nou juist zo geniaal

Want gewone mensenmest is zo vruchtbaar als de pest

En dat is voor arme landen ideaal

En het kost u niets, dus hou je geld maar op de bank

Mijn nieuwe actie is getiteld Stank voor Dank: D-A-N-K

(En DANK, dat is dan de afkorting van Die Arme Neger Kindertjes)

Want aan stront is nooit tekort en 't bederft niet bij 't transport

Dus ik zou u willen vragen

Mensen, stort allemaal van nu af aan voor een arme Biafraan

En geef spontaan uw diarree voor het volk van Nieuw-Guinee

Laat een goeie natte wind voor een zielig negerkind

En maak hun leven minder zwaar en draai een drol voor elkaar

Stop dat hongerig gereutel met een mooie grote keutel

Zorg voor stront aan de knikker voor een arme kleine ***ker

Raak je schuldcomplexen kwijt en roep de buurt bijeen en schijt

Laat ons tonen wat we willen, dus ontbloot massaal de billen

Red de wereld met je gat

Ze moeten nou maar weten dat

We al die tijd al schijt aan ze hebben gehad"

www.youtube.com/watch?v=g4-bEXUmPMQ

Vroeger, toen de linkse kerk nog overal tegenaan moest schoppen, en gekwetsten daar maar tegen moesten kunnen, werd dit gewoon op radio en TV uitgezonden.