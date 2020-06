Al wekenlang is er dagelijks wel ergens een BLM-demo in een stad of groot dorp in Nederland, en dat is prima want de knielerskermis op 1 juno op de Dam heeft na een eerste golf van weerzin niet tot een tweede golf van corona geleid. Maarrr als je - mede daarom - tegen de anderhalvemeterwaanzin wil demonstreren, dan gaan van Maastricht tot Den Haag de vergunningsaanvragen door de versnipperaar. Na Remkes‘ Haagse Reservaat volgt nu ook Halsema’s Hautaine Hoofdstad: de viruswappies van viruswaanzin.nl hebben géén demonstratierecht in Dit Land. Lolsmoes du jour: de veiligheidsregio verwacht op een demo waarvan eerdere versies hooguit vijftig 5G-wappies en een piepende scootmobiel trokken, nu ineens 5.000 mensen of meer. Demonstratiediscriminatie, is dat al een woord en zo ja, welke adverteerders moeten we bellen om ons daar tegen uit te spreken?

Persbericht Firma Halsema:

In navolging van de steden Den Haag, Utrecht en Maastricht is de demonstratie van de actiegroep ‘Nee tegen 1,5 meter/Viruswaanzin’ zondag 21 juni op het Museumplein eveneens niet toegestaan. Dat heeft de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zaterdag 20 juni besloten. Met circa 5.000 aangekondigde demonstranten en zeer reële spontane aanwas lijkt het niet mogelijk dat de organisatie de verplichte 1,5 meter afstand kan waarborgen.

Demonstreren is een grondrecht en dit besluit is dan ook niet lichtzinnig genomen. De Veligheidsregio heeft op basis van informatie van de politie onvoldoende vertrouwen dat de organisatie de 1,5 meter zal handhaven en aan de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zal voldoen.

Het belang van de volksgezondheid, de mogelijke verspreiding van het coronavirus en de vrees voor wanordelijkheden zijn dan ook de redenen om de demonstratie niet door te laten gaan. Dit is per officiële brief (PDF, 114 kB) gemeld aan de organisatie.

De demonstratie is gericht tegen de maatregelen die de Rijksoverheid oplegt in de strijd tegen het coronavirus. De demonstratie op het Museumplein zou duren van 12.00 tot 17.00 uur en er zouden diverse sprekers en optredens van bekende artiesten zijn, net zoals op de eerder verboden demonstratie in Den Haag. Het Museumplein is bovendien kleiner dan het Malieveld.

En die Chocolul mag wel gewoon vandaliseren