Antifa is een negatieve beschrijving (anti-iets). Waar is antifa voor? Antifa is voor Communisme (rode vlag) en anarchisme (zwarte vlag). Communisme is een vorm van revolutionair socialisme, en revolutionair socialisme is de radicaalste vorm van socialisme. Socialisme is de ideologie die wil dat economische waarde eigendom is van een of ander "collectief", in tegenstelling tot kapitalisme dat voorstander is van prive-eigendom. De communist wil dat zaken van waarde van rijkere mensen gedwongen overgeheveld wordt naar een of ander "collectief" en dan naar zichzelf. Een beknoptere term hiervoor is diefstal. Wat revolutionair socialisten doen is een stortvloed van propaganda uitstorten (bijvoorbeeld "racisme! racisme!" roepen) om toekomstige slachtoffers te intimideren en hun sociale status te verlagen, en dan op het juiste moment hun beoogde slachtoffers te bestelen (van waarde, van privileges en/of van macht). Om macht te kunnen pakken moet je de bestaande machtsstructuren vernietigen, en daarom verbinden communisten zich met anarchisten. Het is een parasitaire leefwijze. In plaats van iets van waarde te produceren (de economische koek groter maken), produceert een revolutionair socialist een stortvloed van propaganda en beschuldigingen, die uiteindelijk bedoeld zijn om diefstal legaal te maken. Diefstal is op zijn best een zero-sum game. De samenleving als geheel wordt er niet rijker van, maar rijkdom verschuift (gedwongen) van de een naar de ander. Als iedereen bezig is met het aftroggelen van rijkdom in plaats van meer rijkdom te produceren, is er niemand die produceert, en dus eindigt iedereen arm. Daarom veranderen radicaal-socialistische samenlevingen uiteindelijk altijd in dictatoriaal geregeerde slavenstaten. Iemand moet gedwongen worden om het werk te doen, ook al worden de vruchten van die arbeid meteen afgepakt en "herverdeeld".