Uitnodiging voor politici, medewerkers & media

Donderdagmiddag 2 juli 2020 organiseert Diervriendelijk Nederland in het kader van de klimaat- en diervriendelijke consumptie en de daarop aansluitende eiwittransitie, de vijfde Diervriendelijke Parlementaire (afhaal) barbecue. Dit is de plantaardige tegenhanger van de barbecue die al 42 jaar door lobbyisten van de vleesindustrie voor onze politici werd georganiseerd.



Alhoewel de coronapandemie tot gevolg heeft dat de originele opzet met een echte barbecue op het Plein niet mogelijk is, hebben wij toch een prachtige mogelijkheid gevonden u op originele wijze deelgenoot te maken van dit diervriendelijke barbecue feest.



U krijgt van ons een Diervriendelijk BBQ Thuispakket!

Dit pakket is voorzien van een milieuvriendelijk koelelement zodat de producten gekoeld blijven.



Diverse innovatieve klimaat- en diervriendelijke ondernemers hebben hun bijdrage geleverd aan dit Plantaardige BBQ Thuispakket - met 100% plantaardige en palmolievrije producten - zodat u ze thuis kunt proeven. Uiteraard hebben we op het Plein een voorproefje voor u met sushi waarin een prijswinnende ‘sashimi’ is verwerkt; deze plantaardige ‘vis’ heeft zelfs in Japan de media gehaald.



We nodigen u van harte uit om dit BBQ Thuispakket in ontvangst te komen nemen. Zo bieden we u alsnog de mogelijkheid te genieten van al het lekkers. Het belooft wederom een bijzondere dag te worden waaraan duurzame ondernemers, bewuste consumenten, non-profitorganisaties, bestuurders, politici en parlementaire media hun bijdrage hebben geleverd, danwel op gepaste afstand aanwezig zullen zijn.



De klimaat barbecue was ook in 2019 weer erg succesvol; komen u en uw medewerkers dit jaar weer?



We zien er met collega’s en ondersteunende organisaties naar uit u te verwelkomen. Kunt u uiterlijk donderdag 25 juni per e-mail op BBQ@diervriendelijk.nl melden wie er komen? Deze aanmeldingen hebben we nodig vanwege strikte coronavoorschriften, maar ook voor voorbereiding van de pakketten, want verspilling vinden we zonde.



Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dat graag.



Geoffrey Deckers

Voorzitter | Diervriendelijk Nederland

www.diervriendelijk.nl



N.B. het pakket heeft een waarde van € 45,-



Locatie:

Plein 2, schuin tegenover de centrale ingang van de Tweede Kamer



Datum & Tijd:

Donderdag 2 juli 2020 van 12:00 tot 15:00 uur

(Naschrift: Het is crisis. Iedereen met graties opeetdingen. Blijf ons vooral mailen!)