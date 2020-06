Toen Dave B. een Lamborghini van een vriend in een paal parkeerde plofte er meteen een tipje in de stijlloze mailbox: Boeldrink was 's middags op de Nassaukade en de Stadhouderskade al aan het klieren met die wagen. Lijkt ons geen onbelangrijke info - Dave is een vrij matige automobilist en bovendien had hij het ding dezelfde dag in de prak gereden. Zegt-ie tegen RTL Boulevard dat hij geen zin heeft in een heksenjacht door GeenStijl.

Weet je waar GeenStijl nou geen zin in heeft, dweil? Kinderen die worden doodgereden omdat JIJ je niet kan gedragen. Dat die paal de volgende keer geen paal is, maar een mens. Als je weer eens met drank op met 180 km/h over de Ring A10 scheurt, je auto in de Coentunnel parkeert, met het schuim op de bek een agent uitkaffert en moet worden klemgezet door meerdere politieauto's waarna je loopt te krijsen als een baby. Vrouwen in het kruis grijpen. Dat verdrietige gedoe in die jacuzzi, ook helemaal geen zin in, en dat het halve huis wordt leeggehaald door een stel eksters, ook geen zin in.

Grow a fucking pair en word een keer volwassen. Bro.

Update: Lambo, 2nd gear, hoge toeren, 100+ in bebouwde kom