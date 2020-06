Het leek altijd al zo'n toeval dat iedere windmolen precies gebouwd is op een vogelkerkhof, maar dat is dus geen toeval - er verongelukken steeds meer vogels en dan hebben we het niet alleen over de Roelvink. Het bekendste beestje dat een klap van de molen kreeg is die vliegende deur uit Flevoland die zijn boordcomputer tegen zo'n faunagenocidepleger navigeerde. Natuurorganisaties zijn er nu ook klaar mee (hier via de Vogelbescherming): "Windturbines en zonnepanelen passen niet bij internationale natuurdoelen." Nou, lekker dan. Zo'n Jesse Klaver profileert zich de godganse tijd als makker van de dieren en ondertussen blijkt hij dus een regelrechte vogelhitler. De natuurorganisaties in een brandbrief: "Onderzoek wijst uit dat windmolens slecht zijn te verenigen met een Natura 2000-status en de daaraan gekoppelde doelen (...) Ook velden met drijvende zonnepanelen op het water gaan ten koste van leefgebied van beschermde en bedreigde vogels, zoals de toppereend. Het water wordt ongeschikt voor foeragerende en rustende watervogels. Bovendien nemen de panelen licht weg, wat van invloed is op het onderwaterleven en de voedselvoorziening van allerlei dieren. Minder licht betekent minder plankton en waterplanten, dus minder zuurstofproductie in het water. Dit heeft directe gevolgen voor de visstand, waarmee het ook niet goed gaat in het IJsselmeergebied."

Honderd jaar geleden bleek ook al dat er dankzij windmolenparken op zee valse noten worden gespeeld in het concert des levens van vissen en andersoortige zeebeesten. Maar boeien joh, want in Nederland zijn we vooral goed in DOORSLAAN. Zo goed, dat we in een mum van tijd het halve land moeten omkatten met vogelversnipperaars, zonneparken die landschap & bodemdiversiteit verneuken, drijvende zonnepanelen die het onderwaterleven in de bips verkrachten en biomassacentrales waardoor we geen boom meer overhouden. Mogen we een nieuwe energietransitie want de onze is STUK.