: Even uit het blote hoofd: de C en D versie worden uitgefaseerd. Wat nog kan vliegen gaat waarschijnlijk naar de Air National Guard. Tegelijkertijd stagneert de geplande productie van de F35. Alle F35's die nu vliegen, inclusief de Nederlandse, zijn niet volledig operationeel inzetbaar. Inmiddels zijn er al de nodige F35's van de B en C variant uitgefaseerd, want binnen een paar jaar technisch helemaal op!

Ook is de productie van de F15 E Strike Eagle voor de USAF stop gezet. Wel is dit toestel voor Boeing een exportsucces, vooral in Azië. Hetzelfde geldt trouwens voor de F16, maar dan LockheedMartin (*).

Welk toestel precies wat gaat vervangen is volslagen onduidelijk. Zo blijft de US Airforce glashard beweren dat de F35A de A10 als CAS toestel kan vervangen. Voorlopig slaagt de US Army erin de voet dwars te zetten.

Dan het 5e generatie sprookje. De productie van de F22 is al 20 jaar geleden gestaakt, want "te duur". Vreemd, want het toestel zou zo superieur zijn, dat de kill ratio gelijk stond aan een heel roedel F16's. Dat is een simpel bedrijfseconomisch sommetje denk ik dan met mijn simpele hoofdje. Het hele verdienmodel van LockheedMartin's F35 is gebaseerd op de astronomische onderhoudskosten van het toestel. Het Pentagon voelt op zijn glimmend gepoetste laarsjes aan dat de huidige defensiebudgetten onhoudbaar zijn. Dat betekent dat er onherroepeljk keuzes gemaakt moeten worden. Met het US Marine Corps in de voorhoede is nu de vraag: betaalbaar materieel dat goed werkt of stervensdure hightech speeltjes die vooral goed werken voor de portemonnee van de aandeelhouders van de paar grote spelers op de defensiemarkt. Oftewel: de nationale veiligheid versus de ongebreidelde hebzucht en corruptie van een paar conglomeraten.

(*) LockheedMartin mocht om onverklaarbare redenen fuseren met Raytheon en heet nu anders. In het verlengde van het voorgaande: daarmee heeft het Pentagon zich nog afhankelijker gemaakt van nog minder civiele aanbieders. Op zijn zachtst gezegd een verontrustende ontwikkeling.

Oh, en een toetje. De B en C variant van de F35 mogen alleen nog in uitzonderlijke situaties supersonisch vliegen, omdat letterlijk de achterkant van het toestel er anders afvalt. Volgens de testpiloten niet zo belangrijk, want shoot en scoot. Leg dat dan maar eens uit aan de piloot van een MIG 29 of Su35 als die je op de terugweg met je beperkte brandstofvoorraad met Mach 2 achter je vodden aan zit.