De potsierlijke Duurzame Biomassa Soap wordt almaar hilarischerder. Urgenda - zeg maar de SGP onder de GroenLinksers - is nu opeens mordicus tegen het verstoken van bossen om klimaatdoelen te halen. Vorige week hield Eric Wiebes (VVD) nog een gloedvol betoog dat de Biomassa Centrale in Diemen bunkerhard nodig was om de Klimaatdoelen te halen.



Gisteravond gooide Urgenda een fles thinner in het smeulende vuur door te stellen dat aardgas toch echt 3 x beter en schoner brandt alsdan die per stookolieschip geïmporteerde kletsnatte Oost-Europese en Canadese slaafbomen, die in de Vatttenfal-folders zo mooi als "resthout" worden omschreven.

De Klima Endlösung van Urgenda is dat de Groningse gaskraan weer opengedraaid moet worden teneinde het nog een beetje leefbaar en warm te houden in dit land. Gelukkig heeft klimaatminister Eric Wiebes alle woningen in Hogeland Groningen allemaal net op tijd versterkt en aardbevings-proof gemaakt. Nemen - NAM - genomen. Pompen maarrr.