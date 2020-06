Ik word hier eigenlijk heel diep triest van. Wat betekent het voor een land dat zulk onnozel beleid wordt doorgevoerd en wij niet in staat zijn om bij te sturen.

Belangenorganisaties, wetenschappers, hoogleraren etc.. Iedereen houdt zijn bek dicht want oh mijn carriere etc.. Of er wordt gewoon geen ene F*CK mee gedaan. Ik weet niet wat erger is.

Ik probeer altijd het positieve te zien voor onze maatschappij maar het is soms zo ontzettend hopeloos... En dan willen we de klimaatverandering tegenhouden, al zouden we het willen dan redden we het niet eens door onze eigen incompetentie.