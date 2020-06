Simpel sommetje: bij een gemiddelde terugvordering van 50.000 euro (zo te zien is een ton trouwens eerder het geval) op alleen al dit ene dossier (er zijn er veel en veel meer) moet de fiscus 15.000.000 euro afboeken. Dat is onze kruideniers in Den Haag natuurlijk veel te gortig en dan ga je zoals het een echte bureaucraat betaamt die vervelende burgers letterlijk kapot treiteren.

Sinds die geweldige reorganisatie van Eric (ik ga het klimaatakkoord niet door de plee spoelen) Wiebes is de menselijke maat definitief vervangen door wizz kids met hun algoritmes. De Dienst Toeslagen is echt niet de enige binnen de Belastingdienst waar het een gigantische puinhoop is.

Ik vermoed een lijk in de kast van mogelijk zelfs enkele miljarden. Maar ga vooral gewoon verder met het "bezuinigen" op de taakorganisaties. Tenslotte draait het uiteindelijk alleen maar om het beleid: daar kun je nooit de mist mee in gaan. Want beleid.

Nogmaals: Mark Rutte had en heeft de regie in deze kwestie