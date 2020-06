Er is niks wat ze in dezen goed heeft gedaan. Vooraf, tijdens en na niet. Ze heeft haar politieke kleur laten prevaleren boven haar functie waarbij ze derden aantoonbaar in gevaar heeft gebracht. Of het nu de mensen op de Dam waren of de politie en boa’s die ze door Corona technisch niet in te grijpen voor de bus heeft gegooid. Bovendien liep ze mee als activiste bij een demonstratie waar ze als burgemeester niet in durfde te grijpen. Daarna is ze enkel gaan wijzen naar derden en heeft nergens ook maar iets van zelfreflectie mbt eindverantwoordelijkheid laten zien. Een schande voor Amsterdam.