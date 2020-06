De sleuven zijn eenmalig, maar het verwijderen van de kabels en het onderhoud aan de kabels komt daar nog bij. Als een kabel gebroken is, en dat gaat gebeuren, moet eerst de breuk gelokaliseerd worden. Dat is deels te doen als er een volledige breuk is, maar anders gaat de hele boel weer open. Er zijn nog geen bodemkaarten waar de kabels precies op staan, dus de volgende zot met een kabel kan de hele boel er weer uit trekken.

Wettelijk is het volgens mij ook nog eens zo dat degene die de boel in de grond stopt ook verantwoordelijk is voor het verwijderen van de kabels. Wat er dus bij het einde van de levensduur gaat gebeuren, is dat de bedrijven waar de molens en kabels ondergebracht zijn en masse opeens failliet zullen gaan. De dingen moeten verwijderd worden en de overheid gaat dat als enige overblijvende partij doen. De burger gaat met belastinggeld het opruimen betalen, nadat het aanleggen ook met belastinggeld gedaan is. De winst gaat naar het bedrijf. Een overheid met een beetje verstand zou een fonds in het leven roepen waar verplicht geld opzij gezet moet worden om de hele boel weer te verwijderen EN milieuvriendelijk te verwerken. Nu liggen er overal stapels wieken van composiet die niet te verwerken zijn. Deze dingen vergaan niet en erin zagen is niet zo gezond.

Tijdens het gebruik moet voorkomen worden dat de molens wegroesten en dus worden er enorme zinkanodes op gezet, die over een periode van twintig jaar op gaan lossen. Daarna zijn de molens dus schroot, want het plaatsen van nieuwe anodes onder water kost een vermogen. De effecten van de enorme zink-dispositie zijn niet onderzocht en worden niet aan de grote klok gehangen.

De andere oplossing is het aanleggen van een spanningsveld op de molen, soort schrikdraad, om te voorkomen dat organismen zich daarop vast zetten. Dit houdt vissen enige tientallen meters uit de buurt. De effectiviteit bleek wel toen er nieuwe vissen in een windmolenpark uitgezet werden. De hele school schoot per direct het park uit.

De vermeende toegenomen biodiversiteit blijkt ook een farce te zijn. De eerste paar jaar gaat het omhoog, daarna resteert een woestenij waar niets meer leeft.

Geweldig plan om die parken aan te leggen. Een grote stupiditeit is amper te bedenken en is daarom echt iets voor Den Haag.