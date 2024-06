Ineens was het daar. Padel. De yuppensport voor zij die te overprikkeld raken van squash en te lui zijn voor tennis. Inmiddels schieten padelbanen sneller uit de grond dan klokkenluiders van Boeing erin belandden. Ook buiten de randstad. Maar het is een keer klaar.

Kenmerkend aan padelbanen is dat ze niet zelden verschijnen op non-conventionele locaties. Zo ook in Monster. Daar streek padelvereniging MLTV'90 neer middenin een woonwijk. Omdat bij padel geen rackets met 'snaren' worden gebruikt maar harde kunststoffen planken en het geheel ook nog plaatsneemt in een gedeeltelijk glazen kooi die fungeert als klankkast, worden omwonenden HELEMAAL GEK. Er was afgesproken dat de padellers zich na 19:30 koest zouden houden, maar dat doen ze lekker niet. Omdat de gemeente weigert te handhaven hebben de klagers aangekondigd naar de rechter te stappen.