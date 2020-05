Misschien een gekke vraag zo in deze jolige kroeg, maar ik werd vanmiddag getriggerd door iemands tegel. Waar komt toch onze collectieve angst voor de dood vandaan? We gaan. Sowieso. Vroeg of laat. Honderd procent zeker. Geen discussie mogelijk. Waarom is er zo'n taboe op de dood? Waarom leren we hier op school niets over?

Verregaande maatregelen, bijvoorbeeld vanuit overheden, zijn alleen mogelijk als deze angst er is. Als niemand meer bang is voor de dood, luistert niemand meer naar opgelegde beperkingen. Maar ik ben nog niet zo cynisch dat ik geloof dat dit de reden is dat dit onderwerp angstvallig wordt vermeden.

Wat vinden de religieuzen, niet-religieuzen, filosofen, niet-filosofen en anderen in de reaguurdersgelederen hier van?