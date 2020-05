: Ik heb het hier puur over mijn eigen situatie, dat vooraf. Als je alleen bent, moet je er naar mijn idee voor proberen te zorgen dat je het ook langere tijd alleen kunt uithouden, bijvoorbeeld bij ziekte of bij verlies van een deel van je inkomen, of bijvoorbeeld in tijden zoals nu de afgelopen 3 maanden. Dus probeer ik mijn zaken zo te regelen dat ik met alles "achterdeurtjes" heb. Ik heb altijd zoveel eten, medicijnen en andere eerste levensbehoeften in huis, dat ik het daar een paar weken/maanden zonder hulp van buitenaf mee kan uithouden. Dat koop ik bij voorkeur als het in de aanbieding is en dan koop ik ook in bulk. Nooit minder dan een halve tank benzine in de auto. Als ik met iemand bel of bijvoorbeeld een doktersafspraak heb, heb ik altijd spiekbriefjes, want twee weten meer dan één, maar wat nou als die tweede er niet is? Ik heb de afgelopen 10 jaar nogal wat gezondheidsproblemen gehad die maakten dat ik maandenlang niet thuis was, of voor maandenlang aan huis was gebonden, zonder de mogelijkheid om bijvoorbeeld auto te rijden of te fietsen. Ik vond "Tafeltje Dekje" geen culinair highlight en nog schandalig duur ook. dus probeer ik ervoor te zorgen dat ik Tafeltje Dekje ook niet meer nodig heb. Ik had zo hulp kunnen krijgen van mijn buren, maar ik wilde het persé zelf regelen. Met betrekking tot de huidige situatie en de situatie van de afgelopen paar maanden. Ik had nooit gebrek aan toiletpapier of brood en als ik op vakantie ben, leef ik sober, een beetje zoals zo'n Hongaarse of Roemeense vrachtwagenchauffeur. Koken of koffiedrinken naast de auto. Wat ik dan als groot voordeel van het alleen onderweg zijn, zie, is dat ik met medereizigers geen rekening hoef te houden en vrij makkelijk contact leg met de lokale bevolking en met andere wildvreemde mensen die alleen onderweg zijn en dat is natuurlijk ook wel leuk. Voorheen ging ik op vakantie met een motorfiets, toen was dat nog sterker, zeker onder kampeerders. Eten wat je niet op kon eten of meenemen, deelde je. Als een ander een (technisch) probleem had, probeerde je te helpen, ook als het bijvoorbeeld fietsers of rugzakkampeerders waren. Dus wel alleen, maar toch weer niet.