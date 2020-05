Geen idee wat het is met die makkers achter dat spreekgestoelte maar ineens kletteren ze bij bosjes. We kennen GroenLinkser Tom van der Lee vooral als Oxfam Novib-pipo die WIST van wantoestanden met hulpverleners op Haïti, alwaar het geld van de donateurs werd gebruikt om loeigeile bunga bunga orgies met minderjarige kindhoertjes te financieren. Van der Lee ("(geweldloos)kraker en dienstweigeraar") wist ervan, deed niets, had moeten wieberen, en hapt nu vloerbedekking achter het spreekgestoelte, echt heel sneu. Zijn vitamine D-tekort wegens het continu lopen in de schaduw van Jesse Klaver is inmiddels weer aangevuld; geen zorgen lui.