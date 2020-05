Shock!!!!



En dan vraagt Trump nog: "Can this be for real?"



Ohhh. Zucht. En ** facepalm **



Ja. Dit soort dingen gebeuren soms echt. Racisme tegen blanken bestaat echt. En Trump weet dit, want dit is niet van vandaag of gisteren.

Gale Benson, 1972.

Amy Biehl, 1993.

Kriss Donald, 2004.

Zoek maar eens op.



En ons eigen land heeft ook zulke voorbeelden.

Anja Joos, Maja, de Rotterdamse metromoorden.



Als ik zin had om meer moeite te doen zou ik meerdere A4-tjes vol kunnen schrijven. Wie quasi-verbaasd vraagt "Can this be real?" heeft of oogkleppen op, of neemt je in het ootje.