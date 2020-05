www.bbc.com/news/business-52733444

Een beetje wat Gelauff is overkomen met zijn DiviBokaal. Al te zeer willen deugen en dan de plank misslaan.

'The advert was one in a series which was supposed to depict a love story between a dark-skinned man and a white woman.'

'The firm has a number of internal schemes designed to promote diversity and unprejudiced cooperation, it said, so it is "all the more frustrating that we have made this mistake." '

Duitsers en humor, het blijft een moeilijke combinatie.