Ja de werkgever gaat nu ook bepalen wat je in je vrijetijd moet doen. Ik zit nu al 17 dagen in quarantaine in een hotel en als alles doed gaat gaan we morgen met 65 man in een vliegtuig naar het werk. Mondkapjes op in het vliegtuig voor een uurtje of 10-15 totdat we op plaats van bestemming zijn. Daar mag ik dan 6 weken aan de gang waarna hetzelfde riedeltje weer achterstevoren word afgespeeld. Dan verwacht men dat ik de eerste 2 weken thuis in zelf isolatie ga en apart van mijn gezinsleden slaap om hun of mezelf niet te besmetten. Dan mag ik uit zelfisolatie en weer volgens de Nederlandse regels me vrij rond bewegen. Dit mag ik 2 weken lang en daarna gaan we weer 2 weken in quarantaine en weer 6 weken weg. U begrijpt natuurlijk dat ze die 2 weken zelfisolatie mooi ergens kunnen stoppen waar de zon niet schijnt na 8 weken lang geisoleerd te zijn geweest.