Lemmy van Motörhead:

www.loudersound.com/news/lemmy-motorh...

Lemmy: 'Gefeliciteerd met je scheldwoorden tegen heroïne. Ik zeg al 20 verdomde jaren hetzelfde, maar ze weten altijd beter, en ze snuiven het, spuiten het niet, en ze doen het altijd alleen in het weekend, en ze kijken altijd naar je met hun stomme sluwe spitse ogen en grijns - en ze sterven altijd in een plas van hun eigen bloed met embolieën, en ze breken altijd je fucking hart.

'Het is de gemeenste verdomde drug ter wereld. En er zijn mensen die glamouriseren het nog steeds, en ik weet niet waarom.'

'Waarom is het romantisch om in een kriebelende kleine klootzak te veranderen met niet-te-genezen zweren over je hele lichaam, ongewassen en stinkend met een naald van drie weken oud en uitvallende tanden?'

'He wants to fuck up your life and probably everyone else you know’s life too.'

You’re not anti-drugs, but you are anti-heroin.

Lemmy: I hate that sh*t. It killed off a lot of my generation. It killed off a lot of my friends. Now this generation is getting killed off again. I can’t believe it. How many dead bodies do we need to have piled up?

Did the music bring the drug culture or did the drug culture bring the music?

Lemmy: It just all happened. Music had been going on a long time before that. That sh*t has been around a long time. Every generation thinks they are stronger than the generation before it. They think, “It can’t happen to me.” In the past people have died making that same mistake. Maybe you should take note. People lose their lives in the drug wars and you don’t have to prove it to yourself because others have proved it for you.