Een verlegen heer stond op het punt om aan boord te gaan van een vliegtuig toen hij vernam dat de paus op dezelfde vlucht zat. 'Dit is te gek', dacht de heer. 'Ik ben altijd een grote fan van de paus geweest. Misschien zal ik hem in levende lijve kunnen zien.'

Stel je zijn verbazing voor toen niemand minder dan de paus op de stoel naast hem ging zitten voor de binnenlandse vlucht in de VS. Toch was de heer te verlegen om met de paus een gesprek te beginnen.

Kort na het opstijgen begon de paus aan een Amerikaanse kruiswoordpuzzel. 'Dit is fantastisch', dacht de heer. 'Ik ben erg goed in kruiswoordpuzzels. Als de paus vastloopt, zal hij me misschien om hulp vragen.'

Bijna onmiddellijk wendde de paus zich tot de heer en zei: 'Neem me niet kwalijk, maar kent u een Amerikaans woord van vier letters dat verwijst naar een vrouw die eindigt op ' unt '?'

Er kwam maar één woord in me op ... 'Mijn hemel,' dacht de heer, 'dat kan ik de paus toch niet zeggen. Er moet nog een ander woord zijn.' De heer dacht een tijdje na en begon hem een licht op te gaan. De heer wendde zich tot de paus en zei: 'Ik denk dat het woord dat u zoekt ' aunt ' is.'

'Oooooh natuurlijk', zei de paus. 'Heeft u misschien een gummetje?'