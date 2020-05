Burgerdoden ... ik heb nog steeds mijn twijfels daarover.



Waren het echt "burgerdoden"?



Algemeen bekend is dat het doel van de bom het vernietigen van een IS-wapendepot was.

Algemeen bekend is ook dat IS burgers als menselijk schild gebruikten. Of in ziekenhuizen hun (hoofd)kwartier vestigden en zo dus ook zieken als schild gebruikten. Algemeen bekend is ook dat sommige burgers IS-symphatisanten waren.



Misschien zullen wij, het gewone volk hier in NL, wel nooit helemaal precies weten wat daar in Hawija gebeurde en hoe de vork nu precies in de steel zat. De onderste steen komt nooit boven.