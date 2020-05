Het gaat ook niet over die 70 doden an sich. De casus is heel anders, want we zijn niet in oorlog in de traditionele zin zoals dat tijdens WO2 wel was. We bombarderen een "groepering", maar er is geen oorlogsverklaring geweest tegen een of ander land. Er zijn ook andere kwesties; mag je bombarderen tijdens een vredesmissie. Er zijn politieke issues; zoals omvat ons mandaat het bombarderen met groot risico op burgerslachtoffers, moet de kamer daarover eerst toestemming gevraagd worden, moet die achteraf geinformeerd worden, zijn we aansprakelijk voor de gevolgen (let wel, we zijn niet formeel in oorlog). We hebben ons te houden aan de grenzen van VN resoluties en mandaten.

Belangrijker nog: de minister heeft er over tegen de kamer gelogen, en vervolgens is er geprobeerd het onder het tapijt te schuiven. Het zijn deze laatste twee dingen waar de ophef over is, dat er 70 mensen gedood zijn is slecht het politiek correcte kapstokje om de verontwaardiging aan op te hangen want 70 dode Syriers interesseert verder niemand wat maar als je als kamerlid zegt dat je vooral verontwaardigd bent over het gelieg erover word je er op aangevallen dat "het wel mensenlevens zijn".