Dus. Geert Dales gaat weg bij 50Plus. Maar voordat hij weggaat, doet hij nog wel even namens 50Plus aangifte tegen de huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Corrie van Brenk, omdat zij uitspraken heeft gedaan die de schadelijk zijn voor de partij. Hallo Geert Dales. Een aangifte tegen je eigen fractievoorzitter, dat is pas schadelijk voor de partij. Van Brenk beschuldigde Dales ervan te veel juridische procedures te voeren, en daarmee de partijkas te plunderen. Ja dat leest u goed. Geert Dales voert nu een juridische procedure om te bewijzen dat hij niet te veel juridische procedures volgt. De peilingen van 50Plus vertonen inmiddels meer onderliggend lijden dan een gemiddeld verpleegtehuis zonder mondkapjes, maar dat zal Geert Dales verder jeuken, want Geert Dales denkt alleen aan Geert Dales. Nou is iedereen die lid wordt van een club waar Jan Nagel, Henk Krol én Geert Dales bij betrokken zijn sowieso niet helemaal goed bij zijn kokosnoot, dus wat ons betreft kan die hele dor hout partij niet snel genoeg het crematorium van de geschiedenis belanden. Toch vraag je jezelf af. Hoe kan het dat iemand die zó vaak in de spiegel kijkt, zó weinig zelfkennis heeft?