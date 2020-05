Eindelijk echt in alle vrijheid in een colbertje boven je blote snikkel aanschuiven in de dagelijkse Zoom-sessies met je kleega's zonder dat je kinderen denken dat papa gek geworden is

De een zal dolgelukkig zijn dat de koter naar een plek kan waar op krampachtige wijze in deeltijdroosters gewerkt wordt om kinderen door een gebouw te leiden dat met enge waarschuwingsstickers is volgeplakt, waar aparte looproutes met eenrichtingsverkeer zijn aangelegd en waar de ene helft van de klas de andere voorlopig niet mag zien of aanraken. De ander is doodsbang dat hun koter besmet raakt en het coronavirus een nieuwe opwaartse slinger in de statistieken gaat krijgen. En dat voor die laatste paar weken tot de zomervakantie - alsof het schooljaar niet toch al als verloren moet worden beschouwd nu de juf ook nog met omslachtige hygiënemaatregelen moet gaan werken. Wordt het lesgeven, of waakhondje spelen voor kinderen die niet in de elleboog niesen, met elkaar stoeien en te weinig handjes wassen voordat ze de speelhoek in duiken? De ene school hangt ballonnen op voor dit feest, de andere juf heeft er helemaal geen zin in.

Voor kinderen met een """complexe thuissituatie""" (misbruik, mishandeling, ouders met drank- of drugsproblemen, armoede) zal het een bevrijding zijn om weer in de klas te kunnen zitten. Voor thuiswerkende ouders een verlossing, waar ook de economie van profiteert. Maar voldoende mondkapjes of tests zijn er nog steeds niet, want Hugo was al die tijd veel te druk met Hugo zijn. Terwijl die man nota bene basisschoolleraar had kunnen zijn! Maar dat mogen anderen natuurlijk weer opknappen.

Ondertussen, aan het andere einde van de bevolkingspiramide