Hier is een transcript van het gesprek tussen kringloopwinkel en politie:

‘Politie Twello, goedemiddag. Ja, u spreekt met de kringloopwinkel. Er is gisteravond een hoop vuilnis gestort voor onze deur. We hebben een kenteken van de auto van de daders op videobeelden. Kunt u het adres achterhalen? Helaas, dat mogen we niet doen meneer. Maar kunt u niet zelf actie ondernemen als handhaver van de wet? Helaas. U kunt wel aangifte doen. Dan kunnen we uw zaak misschien behandelen. Maar er zitten etensresten bij. Zolang kan ik niet wachten. Wachten? Waarop meneer? Ik wil die troep graag vandaag terugbrengen bij de eigenaar voordat het hier gaat stinken. Dat begrijp ik meneer maar we mogen u geen adresgegevens geven vanwege de privacywetgeving. Dat begrijp ik agent maar als u nu die mensen sommeert om hun rommel op te ruimen? Helaas, dan moet er eerst aangifte worden gedaan. En als ik op heterdaad betrapt wordt met het weggooien van zooi krijg ik een bekeuring. Is die video niet genoeg bewijs voor u om over te gaan tot opsporen en bekeuren? Het spijt me, dan moet u eerst aangifte komen doen. De kans is echter groot dat uw zaak te weinig belangrijk is en er geen tijd voor is om te worden opgepakt. Goedemiddag.....’