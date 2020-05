Ecuador, een land dat we al op de voet volgen sinds het op 2 april 2020 werd gesticht. En we hebben het dan wel vaak over Nederland, maar daar hebben ze het dus ook niet makkelijk. Reaguurder Gulliver (uiteraard een premium-makker mét kroontje) startte in de comments onder het coronacafé van 6 mei een donatie-actie voor een vriendin in de Ecuadoraanse stad Puyo, dat nu volledig afgesloten is van de rest van het land. Door die oproep werd er maar liefst 900 euro opgehaald. Als dank stuurde de vriendin in kwestie, Aleja, de boven- en onderstaande foto's terug (meer na de breek). Nou, beschouw ons hart verwarmd. De actie loopt trouwens nog steeds, steun Aleja en de kids hier!