De spiegel achter de bar is voor kappers, wie dat nog niet aandurft moet zichzelf helpen. Sekswerkers (en Kim Holland Linda Duits) tref je achter het zware rode gordijn (eigen bescherming regelen), en als we met meer dan 100 zijn is dat kennelijk weer OK, zolang je hier maar heen kwam met een smoelbeschermer op je muil in het OV (hier te koop, dan help je jezelf en ons ook een beetje). Verspreid het woord en niet het virus, zei Hugo de Jonge, maar die gelooft ook nog steeds in zijn debuutroman corona-app dus neem hem alsjeblieft niet serieus, dat doet ie zelf al meer dan genoeg. Wie je wel serieus moet nemen, is je ouwe moedertje waar je ook weer heen mag kennelijk, wellicht al weten we 't niet zeker.

De regels van de """intelligente""" lockdown die dat nooit was, zijn weer eens totaal onduidelijk dus voor wie het niet snapt hebben we alle parlementaire journalisten uitgenodigd, die je het hele verhaal door oliedomme vragen te stellen nóg ingewikkelder kunnen maken. Ons advies: niet zo aanstellen. China heeft de kluit belazerd, Bergamo heeft gewoon pech gehad, en Dit Land heeft te laat gereageerd & overdadig gecompenseerd. Behalve in de verpleeghuizen. En zonder tests te bestellen. En door mondkapjes maandenlang af te raden, totdat ze ineens verplicht worden. Ja, het is weer hoog tijd om aan de drank te gaan. Maar niet te veel, want je mag wel naar lokale schimmelparadijs aka het gemeentezwembad volgende week maar de sportschool blijft dan weer wél tot 1 soptombor gesloten. Dat wordt een Arnie Cave bouwen in je eigen huis en NEE, wij hebben ook geen idee wat er precies zo "intelligent" is aan deze zooi. Maar ja. Het is hier nou eenmaal geen pretpark - oh wacht, die hebben ook geen idee.

RIP Florian Schneider (73) van Kraftwerk

