Gisteren zei Eurostat dat de Europese economie met 6% zou krimpen. Nou ok, prima, dat valt me nog mee, en was te verwachten; werkloosheid loopt op, allemaal voorspelbaar en niet verbazingwekkend. Maar wat ze er ook bij zeiden is dat het komt omdat het consumentenvertrouwen terugloopt en de investeringen van het bedrijfsleven teruglopen. En daar geloof ik allebei helemaal niks van. Mijn zwager is filiaalmanager van de Kwantum en die draait al wekenlang 200% meer omzet dan normaal. Net als supermarkten, tuincentra, bouwmarkten.... Hoezo consumentenvertrouwen loopt terug? De mensen geven nog net zoveel geld uit, alleen niet meer in evenementen, concerten, vakanties, terrassen en uit eten. Dus als je het totaal beschouwt (en dat zou je als statisticus/econoom moeten doen) zie je alleen een verschuiving van de bestedingen tussen de sectoren.

Wat in je het MKB ook ziet (althans bij mij in de buurt) is dat er heel veel uitgesteld achterstallig onderhoud wordt gedaan. Schilders, monteurs, hele interieurverbouwingen. Dus hoezo geen investeringen? En die Blauwe vogels op Schiphol... zou daar geen onderhoud aan gebeuren? Ze staan nu eindelijk allemaal een tijdje stil. Kunnen ze allemaal van neus tot staart worden nagekeken en geüpgrade waard nodig. En dat geldt volgens mij voor alle bedrijfstakken waar nu even niks gebeurt.

Dus dat de economie als geheel dit jaar terugloopt, dat geloof ik graag. Maar de kul-redenering van Eurostat: nee, geloof ik niks van. Investeringen worden gewoon gedaan en consumenten geven geld uit... dat blijkt dus ook wel uit al die dozen.

Om met Pé en Rinus te te spreken: het is goed jaar voor de dozen...

www.youtube.com/watch?v=XAqnkQA-awE