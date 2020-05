: Het maakt me geen donder uit of het links of rechts gespuis was die de vrijheid heeft afgenomen in het verleden (er waren ook nog die andere communistische snor en die communistische chinees bijvoorbeeld, die tezamen tientallen miljoenen mensen over de kling gejaagd hebben, net als die bloksnor-duivel); het enige dat ik nu constateer is dat links gespuis zich tegenwoordig met methoden bedient die niet bepaald vrijheid bevorderen. Godwin of geen Godwin, maar Fascisme van links fabrikaat, iets dat maar al te graag vergeten wordt, net als het feit dat de overblijfselen van de NSDAP na de oorlog probleemloos in de SPD en de CDU overgegaan zijn. NIET in een rechtse partij dus, want: socialisten. We moeten ALLEMAAL leren uit de fouten van het verleden. Vooral ook op het moment dat het even niet helemaal in het linkse straatje past. Dan pas kan je in debat gaan en samenwerken. Op het moment dat een gegronde en/of ongegronde haat jegens anderen meespeelt zul je nooit iets bereiken.